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Tekirdağ'da yağmur sonrası yollar göle döndü! Gençler CHP'yi tiye aldı!

Tekirdağ'da yağmur sonrası yollar göle döndü! Gençler CHP'yi tiye aldı!
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde metrekareye 47 kilogram yağışın düştüğü yağmurun ardından kronikleşen bazı noktalar dışında ilçenin büyük bölümünde su baskınları yaşanmış, göle dönen caddelerde çok sayıda araç mahsur kalmıştı. CHP'li belediye Çorlu’da cadde ve sokakları göle döndüren yağmurun ardından adeta alay konusu oldu. Göle dönen Çorlu sokakları nedeniyle gençler konuyu tiye alıp oltayla balık tutma mizansenini videoya çekti.


Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası göle dönen cadde ve sokaklar vatandaşlar arasında alay konusu oldu.

Göle dönen caddede temsili olarak balık tutan gençler, göle dönen caddenin kıyısında mangal yakarak balık pişirdi.

CHP'li Çorlu Belediyesi ile yine CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Çorlu'da cadde ve sokakları göle döndüren yağmurun ardından adeta alay konusu oldu.

Göle dönen Çorlu sokakları nedeniyle gençler konuyu tiye alıp oltayla balık tutma mizansenini videoya çekti.

Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda paylaşım alan videoda gençler balık tutup mangal da pişiriyor.

Videoda gençler deniz hizmetinden ötürü Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a,Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a ve TESKİ Genel Müdürü ile yöneticilerine teşekkür ettiler.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde metrekareye 47 kilogram yağışın düştüğü yağmurun ardından kronikleşen bazı noktalar dışında ilçenin büyük bölümünde su baskınları yaşanmış, göle dönen caddelerde çok sayıda araç mahsur kalmıştı.

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