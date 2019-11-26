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Tekirdağ’da Roma dönemine ait heykel başı ele geçirildi: 8 gözaltı |Video

26.11.2019 16:35

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başı ile 110 bin TL para ele geçirildi. Olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı


Edinilen bilgiye göre, ellerinde bulunan tarihi eserleri yasa dışı yollardan piyasaya satmaya çalıştıkları yönünde alınan istihbari bilgileri Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarını harekete geçirdi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Kozyörük Mahallesinde tarihi eserleri sattığı değerlendirilen B.D. isimli şahsın evi ile İstanbul'dan alıcı olarak gelen, B.K., H.D., H.K, S.A., R.G., T.K. ve R.M. isimli şahıslar ile kullandıkları 4 adet araç içerisinde yapılan arama neticesinde, 1 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başı, 110 bin TL para ile 1 adet tabanca,1 adet sahte para kontrol cihazı, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Konuyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
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