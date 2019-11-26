Tekirdağ’da Roma dönemine ait heykel başı ele geçirildi: 8 gözaltı |Video 26.11.2019 16:35

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başı ile 110 bin TL para ele geçirildi. Olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı