Haberler Haber Videoları Tekirdağ’da 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti

Tekirdağ’da 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti

Tekirdağ’da 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı korkunç kazada sürücü firar etti
06.06.2022 09:16

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:16
Gözler kritik Kabine'de!
Haber 01:20
Freni boşalan kamyonet dehşet...
Haber 04:17
Ermenistan'da kaos!
Haber 00:43
Kontrolden çıkan İSKİ kamyonu...
Haber 03:07
Meteoroloji'den plan yapanlara...
Haber 01:18
Akıncı Üssü davasına istinaf...
Haber 02:19
Yunan vekilden itiraf dolu...
Haber 00:49
Önce bıçakladı sonra başında...
Haber 00:27
Mehmetçik havadan vurdu! 5...
Haber 05:51
Servet değerindeki taşları...
Haber 02:15
MİT büyük avladı!
Haber 02:41
Korkutan görüntü! İSKİ'ye ait...

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir otomobil ile kafa kafaya çarpışan ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklette 1’i ağır 2 genç yaralandı. Jandarma, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

Haber Videoları

Kaza, gece saatlerinde Velimeşe Mahallesi Saray Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi'nden Saray Caddesi istikametine seyreden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelen İbrahim Ö. idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü İbrahim Ö. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Sefa E. (20) yaralandı. Otomobil sürücüsü gözden kayboldu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İbrahim Ö. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, Sefa E. de Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU KRİTİK
Yoğun bakımda tedavisi devam eden Sefa E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde gözyaşı döken kazazede yakınlarını ise jandarma ekipleri sakinleştirdi.

MUHTARDAN YOLA ÇÖZÜM BULUNMASI ÇAĞRISI
Daha önce de kazaların meydana geldiği yol güzergahına çözüm bulunması çağrısında bulunan Velimeşe Mahallesi Muhtarı Mehmet Erkul, "Özellikle Saray Caddesi'nde sıkıntılar yaşıyoruz. İki gencimiz maalesef üzücü bir kaza geçirdi. İnşallah kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Kazanın meydana geldiği yol ayrımında belediyenin kavşak düzenlemesi yapması halinde sorunun çözüme kavuşacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Jandarma ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.

SON DAKİKA