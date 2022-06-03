Tekirdağ merkezli HDK operasyonu: 36 gözaltı

Tekirdağ merkezli yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında 41 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Edirne ve Bingöl'ün de aralarında bulunduğu 11 ilde başlatılan operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Halkların Demokratik Kongresi'nin İstanbul'daki Genel Merkezi'nde de arama yapıldı.