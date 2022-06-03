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Tekirdağ merkezli HDK operasyonu: 36 gözaltı

Tekirdağ merkezli HDK operasyonu: 36 gözaltı
03.06.2022 13:22

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Tekirdağ merkezli 10 ilde HDK’lılara düzenlenen operasyonda aralarında HDP’lilerin de olduğu 36 kişi gözaltına alındı.

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