Yunan vekilden itiraf dolu Erdoğan sözleri: Türkiye’yi süper güç yapıyor!

Yunanistan Parlamentosu'nda bir Yunan Milletvekili Kiriakos Velopoulos, Erdoğan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kiriakos Velopoulos, "Erdoğan yaklaşık 8 yıldır Avrupa'nın yanı başında bir Çin inşa ediyor. Krizleri fırsata çeviriyor. Gıda ve benzeri birçok ürünleri üretip Avrupa'ya ihraç etmek amacıyla bir Çin modeli kuruyor" şeklinde konuştu.

'ERDOĞAN KİMSEYİ DİNLEMEDEN GİRİT'İN DİBİNE KADAR GEMİ GÖNDERİYOR'

ABD'nin Türkiye'nin faaliyetlerine karşı hiç bir şey yapmamasından şikayet eden milletvekili, "Biz Amerika'ya Yunan sondaj gemilerinin sondaj yapması için yalvarıyoruz. Ama Erdoğan kimseyi dinlemeden Girit'in dibine kadar gemilerini gönderiyor." diye konuştu.

Yunan vekil, "Erdoğan enerji yeterliliği için hidroelektrik santraller yapıyor. Linyit santralleri açıyor, nükleer santraller yapıyor ve esas olarak Ege'deki deniz altında ve üstünde değerleri, Ege ve Akdeniz'de ortak kullanım istiyor" dedi.

'ERDOĞAN KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİRİYOR'

Başkan Erdoğan'ın krizleri fırsata çevirdiğini ifade eden Yunan milletvekili, "Enerji yeterliliği için santraller kuruyor, Akdeniz'in altı da üstü de benim diyor." şeklinde konuştu.

'ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ SÜPER GÜÇ YAPIYOR'

Yunan milletvekili Kiriakos Velopoulos, 'Yoksa Erdoğan, Türkiye'yi her geçen gün büyük bir süper güç yapıyor' diyerek sözlerini bitirdi.