Haberler Haber Videoları Tekirdağ Çorlu'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı başında sela okudu

Tekirdağ Çorlu'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı başında sela okudu

Tekirdağ Çorlu'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı başında sela okudu
02.06.2022 18:51 - Son Güncelleme: 02.06.2022 18:52

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:55
Yüzünü yıkamak isterken...
Haber 00:58
Büyükelçi atamaları Resmi...
Haber 10:35
Mehmetçik emir bekliyor!...
Haber 00:19
Kangal köpeği sürüye yaklaşan...
Haber 10:40
Erdoğan sinyali vermişti! 2...
Haber 00:48
Marmara'yı kirleten gemiye...
Haber 01:53
Yunanistan'dan 16 haritalı...
Haber 01:50
Gıda krizinde çözüm...
Haber 05:47
Okumadan attığı imza evinden...
Haber 04:29
Osman Kızılkaya'nın kızı...
Haber 00:28
Bu çetede her türlü pislik var
Haber 02:43
Galata'da yanan adamın yeni...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ercan Öztürk (36), tartıştığı Metin K. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı halde yerde yatarken, Metin K.'nin başında sela okuduğu Öztürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Videoları

Olay, gece yarısı Kemalettin Mahallesi Yeldeğirmeni Sokak'ta meydana geldi. İlçede motosiklet tamirciliği yapan Ercan Öztürk, arkadaşlarıyla oturduğu sırada, yoldan geçen Metin K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin K., üzerindeki 'kelebek' diye tabir edilen bıçakla Öztürk'ü göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere düşen Öztürk, kanlar içinde kaldı.

Bu sırada Metin K., ağır yaralı Öztürk'ün başında bir süre sela okuyarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Metin K. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Metin K. ile ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA