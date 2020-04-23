TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Devlet erkânı Anıtkabir'de

23.04.2020 09:44

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 100. yıl kutlamaları, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Şentop ve devlet erkanı daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, TBMM başkanvekilleri Celal Adan, Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.





İKİNCİ ADRES ANITKABİR

Meclis'teki törenin ardından Şentop'un ikinci adresi ise Anıtkabir oldu. Şentop, Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Daha sonra ise saygı duruşunda bulunuldu.





Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve devlet erkanı katıldı.





Törene Corona Virüsü tedbirleri kapsamında basın mensupları alınmazken, katılımcıların maske taktığı görüldü.