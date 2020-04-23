TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla Meclis bahçesinde düzenlenen törene katılarak Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. TBMM'deki törenin ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ikinci adresi ise Anıtkabir oldu.
TBMM 100 yaşında! TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
23.04.2020 09:35
- TBMM 100 yaşında! TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
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