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Başkan Erdoğan 23 Nisan öncesi torunlarıyla buluştu

Başkan Erdoğan 23 Nisan öncesi torunlarıyla buluştu
23.04.2020 10:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi torunlarıyla bir araya geldi. O anları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi torunlarıyla bir araya geldi.

23 Nisan🤗🤗🤗 pic.twitter.com/6v7gWw2NAk

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 22, 2020


Çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunlarıyla bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın torunlarıyla fotoğrafını Cumhurbaşkanlğı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştı.


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