Başkan Erdoğan 23 Nisan öncesi torunlarıyla buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi torunlarıyla bir araya geldi. O anları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi torunlarıyla bir araya geldi.
23 Nisan🤗🤗🤗 pic.twitter.com/6v7gWw2NAk— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 22, 2020
Çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunlarıyla bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın torunlarıyla fotoğrafını Cumhurbaşkanlğı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştı.