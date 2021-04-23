TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Devlet erkanı 23 Nisan dolayısıyla Ata'nın huzurunda!

Son dakika haberi... TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyeti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'e geldi.

İşte dakika dakika 23 Nisan haberleri...

09.20: Meclis Başkanı ve Devlet Erkanı arslanlı yolda, Ata'nın huzurunda.

09.00: Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Bugün, millî iradenin sarsılmaz bir inançla kahraman milletimizin omuzlarında yükseldiği tarihî bir gün. Bir milletin tek bir ülkü etrafında bir araya geldiği bu kutlu günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yâd ediyorum.' dedi.





09.00: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenkin bırakılmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla birlikte Anıtkabir'de

08.45: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk açıklamasında, 'Aziz Atatürk çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiniz ve çocuklarımıza 23 Nisan'ı bayram olarak hediye ettiniz. Bilmenizi isteriz ki bu milletin çocukları dünyadaki diğer çocuklardan geride kalmayacak. Onlar sizi sadece 23 Nisanlarda değil her gün hürmetle anmayı sürdürecek' dedi.





ŞENTOP'TAN 23 NİSAN MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Meclis Başkanı Şentop, mesajında, TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yılına erişmenin iftiharı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Bir asrı geçen yaşıyla büyük zorluklarla kurulan TBMM, canları pahasına hürriyetini teslim etmeyen kahraman milletimizin bizlere armağanıdır. Tarihimizin makûs zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak istense de dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir vücudun azaları gibi kenetlenerek, 'Ya İstiklal Ya Ölüm' düsturuyla, büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkmıştır" dedi.



TBMM Başkanı Şentop, sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"101 yıl önce aziz milletimizin vatanın birliği ve milletimizin dirliğini temin için var gücüyle çalışma kararlılığını ve zorluklarla mücadele azmini bugün de aynı inanç ile korumaktayız. Meclisimizin açıldığı 23 Nisan gününün ulusal egemenliğin yanı sıra çocuk bayramı olarak kutlanması, tarihimizden aldığımız gücün istikbalimizin mimarlarına aktarılmasının tezahürüdür. Çocuklarımıza yaşanabilir güzel bir dünya bırakmak ve onların çağın gereklerine uygun donatılmasına gayret etmek en asli vazifemizdir. Sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzun bir kez daha altını çizmek isterim. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile mesai ve silah arkadaşlarını, ilk Meclisimizden itibaren Gazi Meclisimizin çatısı altında görev yapmış bütün milletvekillerimizi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı olması dolayısıyla hassaten milli şairimiz Mehmet Âkif'i, İstiklal Harbi'nde canlarını feda eden aziz şühedayı hayırla, rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."