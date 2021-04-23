RAMAZAN İMSAKİYE
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla birlikte Anıtkabir'de

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

23.04.2021 09:28 - Son Güncelleme: 23.04.2021 09:54
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla birlikte Anıtkabir'de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Selçuk başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla birlikte Anıtkabir'de

Selçuk'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Bakan Selçuk, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla birlikte Anıtkabir'de

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Meclisimizin ilk Başkanı, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için 18 milyon öğrencim ve bir milyon öğretmenim adına huzurunuzdayım. Milletimizin, hürriyetini kaybetmekle yüz yüze kaldığı, milli varlığının tehdit altında olduğu tarihi bir dönemeçte 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' diyerek kararlılıkla yol göstermeniz, milli iradeyi en üste koyarak yüce Meclisimizin kurulmasını sağlamanız tarihimizin en önemli vakalarındandır."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla birlikte Anıtkabir'de

"ONLAR SİZİ SADECE 23 NİSANLARDA DEĞİL, HER GÜN HÜRMETLE ANMAYI SÜRDÜRECEK"
Selçuk, Atatürk'ün çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiğini ve çocuklara 23 Nisan'ı bir bayram olarak hediye ettiğini hatırlatarak, bu yüzden onların kendilerini değerli gördüğünü, geleceğe umutla baktığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla birlikte Anıtkabir'de

Çocukların bugün güçlüklerin karşısında yılmamaları gerektiğini Atatürk'ü örnek alarak idrak ettiğini ve güçlü bir vatan sevgisi ile geleceğe hazırlandığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: