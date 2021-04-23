Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla birlikte Anıtkabir'de

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Meclisimizin ilk Başkanı, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için 18 milyon öğrencim ve bir milyon öğretmenim adına huzurunuzdayım. Milletimizin, hürriyetini kaybetmekle yüz yüze kaldığı, milli varlığının tehdit altında olduğu tarihi bir dönemeçte 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' diyerek kararlılıkla yol göstermeniz, milli iradeyi en üste koyarak yüce Meclisimizin kurulmasını sağlamanız tarihimizin en önemli vakalarındandır."