Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla birlikte Anıtkabir'de
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.
"Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Meclisimizin ilk Başkanı, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için 18 milyon öğrencim ve bir milyon öğretmenim adına huzurunuzdayım. Milletimizin, hürriyetini kaybetmekle yüz yüze kaldığı, milli varlığının tehdit altında olduğu tarihi bir dönemeçte 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' diyerek kararlılıkla yol göstermeniz, milli iradeyi en üste koyarak yüce Meclisimizin kurulmasını sağlamanız tarihimizin en önemli vakalarındandır."
"ONLAR SİZİ SADECE 23 NİSANLARDA DEĞİL, HER GÜN HÜRMETLE ANMAYI SÜRDÜRECEK"
Selçuk, Atatürk'ün çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiğini ve çocuklara 23 Nisan'ı bir bayram olarak hediye ettiğini hatırlatarak, bu yüzden onların kendilerini değerli gördüğünü, geleceğe umutla baktığını ifade etti.