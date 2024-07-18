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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024, 14:12 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024, 14:12

Tavşanlı'da Yangın!

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yaylacık ormanları Kelepir mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın çıktı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Tavşanlı ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yaylacık ormanları Kelepir mevkiinde yangın çıktı. Yaylacık kule görevlilerinin dikkati üzerine yangın mahalline Orman İşletmeye ait ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 10 orman işletme arazözü ve Tavşanlı Belediyesine ait su tankerleri ve işçiler sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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