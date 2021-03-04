Tatvan'da düşen Cougar tipi helikopterin özellikleri nelerdir?

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 asker şehit düştü. Kırıma uğrayan heliopkterin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter olduğu bildirildi. Peki, Cougar tipi helikopterlerin özellikleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...