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Tatvan'da düşen Cougar tipi helikopterin özellikleri nelerdir?

Tatvan'da düşen Cougar tipi helikopterin özellikleri nelerdir?
04.03.2021 19:28
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 asker şehit düştü. Kırıma uğrayan heliopkterin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter olduğu bildirildi. Peki, Cougar tipi helikopterlerin özellikleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...


Bitlis'ten acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin de yaralandığını açıkladı.

GENEL MAKSATA HİZMET EDİYOR
Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında elim kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kırıma uğrayan Cougar tipi helikopterden bahseden Tokmakoğlu, bu helikopterlerin daha çok genel maksata hizmet ettiğini ve nakliye görevlerinde kullanıldığını söyledi.

3 KAZADA 28 ŞEHİT
Öte yandan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 30 adet Cougar tipi helikopter kullanıldığını bildirdi.

Tatvan'dan yaşanan kazanın dördüncü Cougar tipi helikopter kazası olduğunun altını çizen Kerim Ulak, diğer 3 kazada toplam 28 askerimizin şehit düştüğü söyledi.

İşte Cougar tipi askeri helikopterin özellikleri;

- 25 asker taşıyabiliyor.

- TSK'da 30 adet bulunuyor.

- Özellikle Deniz Kuvvetleri'nde arama - kurtarma faaliyetleri için yoğun bir şekilde kullanıyor. (20 adet)

- 10 adet Cougar Kara Kuvvetleri himayesinde.

- Terörler mücadele çalışmalarında askerlerin bakli için kullanılıyor.

- Üzerinde bir makinalı tüfekçi bulunuyor

- Roket monte edilebiliyor.

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