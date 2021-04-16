İstanbul’da AVM ve mağazalar saat kaçta kapanacak? Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı ne zaman kapanacak?

Son dakika haberleri... Koronavirüs vakalarınınartmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda kısmi kapanma kararı aldıklarını açıkladı. Söz konusu kararda yeniden paket servise geçildiği ifade edilirken esnek çalışma saatlerine geçildiği duyuruldu. Peki AVM ve dükkanlar saat kaçta kapanacak? Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı ne zaman kapanacak? İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul'da tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacak” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararlarının ardından AVM ve mağazaların kapanış saatleriyle ilgili İstanbul Ticaret Odası'ndan açıklama geldi.

AVM VE MAĞAZALAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabında,yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz."

VALİ YERLİKAYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul'da AVM'lerin saat 17.30'da kapanmasına karar verilirken Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı gibi köklü çarşıların ise 17.00 itibariyle kapanması kararlaştırıldı.

Vali Yerlikaya, salgına karşı toplumun tüm kesimleriyle birlikte topyekûn verilecek mücadelenin çok önemli olduğunu vurguladı. "Saat 19.00'da evlerimizde olalım" diyen Vali Yerlikaya, "Sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması, trafik yoğunluğunun azalması, toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın önüne geçilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri saat 10.00-16.00 arası olarak düzenlenmişti. Özel sektör temsilcilerimiz de çalışanlarının saat 19.00'da evlerinde olabilmesi için fedakârca bir tutum sergiledi ve iş yerlerinin kapanış saatlerini geriye çekti" diye konuştu.

Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı (AYD) Prof. Dr. Hüseyin Altaş ve Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, AVM ve zincir marketlerdeki kapanış saatinin 17.30'a çekildiğini açıkladı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ve Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Hatice İçiuyan Bezal, İstanbul'umuzun bu köklü alışveriş merkezlerindeki kapanış saatlerinin 17.00 olarak değiştirildiğini bildirdiler. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise Ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi ve sanayi tesislerinde 1. vardiyanın saat 17.00'de bitirileceğini belirtti. Aldıkları bu kararlardan dolayı özel sektör temsilcilerimize ve tüm esnaf kardeşlerimize şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bütün çabamız sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması ve hemşehrilerimizin saat 19.00'da evlerinde olmaları."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

Türkiye Ramazan ayına "kısmi kapanma" gündemiyle başladı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan kararlar, İçişleri Bakanlığı'nın dün yayımladığı genelgeyle hayata geçti. Şimdi ise tam kapanma konusu merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler genelge ile yayımlandı.





İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi.



Genelgeye göre, istisna dışındaki işletmeler sokak kısıtlamasına uyum için hafta içi 07-18 saatleri arasında açık olabilecek. Restoran ve lokantalar hafta içi 07-19 saatleri arası gel-al ve paket servisi, 19'dan sahur saatine kadar ise paket servisi hizmeti verilebilecek. Hafta sonları ise sabah 10'dan sahur saatine kadar paket servisi yapılabilecek.





Hafta içi 65 yaş ve üstü kişiler 10-14 saatleri arası, 18 yaş altındakiler ise 14-18 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocuk evlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek.



Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler 17 Mayıs'a kadar faaliyetlerine ara verecek.



Zorunlu hali bulunmayanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürelerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarıyla mümkün olacak.





Toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahatlerini bilet ve rezervasyon koduyla ibraz edenler kısıtlamadan muaf olacak.

Sokağa çıkma yasağı uygulaması belirli gün ve saatlerde koronavirüs önlemleri kapsamında devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu yasak uygulanıyor. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala vatandaşlar bayramda yasak olup olmayacağını merak etmeye başladılar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan son açıklamasında kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurdu.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurdu. İşte açıklamanın tamamı:

"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.'

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç 12 Mayıs günü tutulacak.



Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe



Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma



Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi