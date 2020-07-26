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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınlar kontrol altında"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
26.07.2020 20:01

Gelen son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Isparta'da bir, İzmir'de bir, Kahramanmaraş'ta bir, Kastamonu'da bir, Elazığ'da iki, Kütahya'da bir, Çanakkale'de 5 olmak üzere 12 yerde yangınlarla mücadele edildi. Tüm yangınların şu saat itibarıyla söyleyebilirim ki hepsi kontrol altında. Hepsinin soğutma faaliyetleri sürdürülüyor." açıklamasında bulundu.


Çanakkale'de 5 ayrı noktada orman yangını çıktı. Alevler, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programını iptal ederek, yangın bölgesi Çanakkale'ye geldi. 7il 12 noktada çıkan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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