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Tanju Özcan'a 10 torba çimento yığdılar |Video

Tanju Özcan'a 10 torba çimento yığdılar |Video
31.05.2023 13:59 - Son Güncelleme: 31.05.2023 13:59

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AK Parti Bolu Gençlik Kolları, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde Başkan Erdoğan’ın yeniden seçilmesi durumunda heykelini dikeceğini söyleyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı unutmadı. AK Parti Bolu Gençlik Kolları, CHP’li Özcan'ın bu sözüne istinaden belediye binasının önüne 10 torba çimento torbası bıraktı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski söylemi gündeme geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mayıs ayı Meclis toplantısında, "Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim" demişti.

Başkan Erdoğan'ın dünkü seçimde elde ettiği tarihi zafer sonrası AK Parti Bolu Gençlik Kolları harekete geçti.

BELEDİYE BİNASININ ÖNÜNE 10 TORBA ÇİMENTO TORBASI BIRAKTILAR

CHP'li Tanju Özcan'ın mayıs ayı Meclis toplantısında, "Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim" sözüne istinaden AK Parti Bolu Gençlik Kolları belediye binasının önüne 10 torba çimento torbası bıraktı.

"BİZ YERİ BELİRLEDİK HEYKELİ DİKMEK DE SANA KALDI"

AK Parti Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak, "Ben buradan Tanju Özcan'a sesleniyorum. Eğer seçilirse Cumhurbaşkanımızın heykelini yapacağın söylemişti. Anadolu insanının bir sözü vardır, erkek adam sözünü tutar. Tanju Özcan'a buradan sesleniyoruz. Biz yeri belirledik heykeli dikmek de sana kaldı" dedi.

AK Partili gençler daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında bir kilometre boyunca omuzlarında taşıdıkları çimentoları belediye binası önüne bırakarak, oradan ayrıldı.

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