Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere'de aradığı parayı bulamadı. Dümeni, Almanya'ya kırdı. TAKVİM de daha fazla yorulmasın diye reçeteyi yazdı: Loto milyoneri Kürşat Yıldırım'ın kapısını çalın
Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere'de aradığı parayı bulamadı. Dümeni, Almanya'ya kırdı. TAKVİM de daha fazla yorulmasın diye reçeteyi yazdı: Loto milyoneri Kürşat Yıldırım'ın kapısını çalın
CHP lideri, ABD'ye gitti. 8 saat hamburger yedi! Eli boş geldi. Sonra rotayı, İngiltere'ye çevirdi. "Para getireceğim" dedi. Ama kimseye bir umut veremedi! Kendi mahallesi bile isyan etti.
Şimdi de sıra Almanya'ya geldi. 23-26 Kasım'da "yatırım bulmak" için gurbete gitmeye niyetlendi. TAKVİM de kimsenin yapmayacağı bir iyilik yapıp kendisine bir öneri getirdi: Loto'dan parayı bulan Kürşat Yıldırım'a gidin. Ama bu kez döner yiyin.