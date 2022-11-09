CHP lideri, ABD'ye gitti. 8 saat hamburger yedi! Eli boş geldi. Sonra rotayı, İngiltere'ye çevirdi. "Para getireceğim" dedi. Ama kimseye bir umut veremedi! Kendi mahallesi bile isyan etti.







Şimdi de sıra Almanya'ya geldi. 23-26 Kasım'da "yatırım bulmak" için gurbete gitmeye niyetlendi. TAKVİM de kimsenin yapmayacağı bir iyilik yapıp kendisine bir öneri getirdi: Loto'dan parayı bulan Kürşat Yıldırım'a gidin. Ama bu kez döner yiyin.