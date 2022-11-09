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TAKVİM'den para arayan CHP Lideri'ne büyük kıyak! 'Şans'ölye seni bekliyor Kemal Bey!

TAKVİM'den para arayan CHP Lideri'ne büyük kıyak! 'Şans'ölye seni bekliyor Kemal Bey!
09.11.2022 09:39

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu yine...

Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere'de aradığı parayı bulamadı. Dümeni, Almanya'ya kırdı. TAKVİM de daha fazla yorulmasın diye reçeteyi yazdı: Loto milyoneri Kürşat Yıldırım'ın kapısını çalın

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CHP lideri, ABD'ye gitti. 8 saat hamburger yedi! Eli boş geldi. Sonra rotayı, İngiltere'ye çevirdi. "Para getireceğim" dedi. Ama kimseye bir umut veremedi! Kendi mahallesi bile isyan etti.




Şimdi de sıra Almanya'ya geldi. 23-26 Kasım'da "yatırım bulmak" için gurbete gitmeye niyetlendi. TAKVİM de kimsenin yapmayacağı bir iyilik yapıp kendisine bir öneri getirdi: Loto'dan parayı bulan Kürşat Yıldırım'a gidin. Ama bu kez döner yiyin.

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