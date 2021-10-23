Suruç patlaması! Canlı bombalı saldırı davasında karar çıktı! Alçak sanığa 34 kez ağırlaştırılmış müebbet!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 6 yıl önce 34 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan sanığa 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 6 yıl önce 34 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan sanığa 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 6 yıl önce 34 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan sanığa 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.