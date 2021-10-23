Haberler Haber Videoları Suruç patlaması! Canlı bombalı saldırı davasında karar çıktı! Alçak sanığa 34 kez ağırlaştırılmış müebbet!

Suruç patlaması! Canlı bombalı saldırı davasında karar çıktı! Alçak sanığa 34 kez ağırlaştırılmış müebbet!

Suruç patlaması! Canlı bombalı saldırı davasında karar çıktı! Alçak sanığa 34 kez ağırlaştırılmış müebbet!
23.10.2021 09:48
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 6 yıl önce 34 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan sanığa 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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