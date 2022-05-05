Suriyeliler için 8 aşamalı dönüş planı! Başkan Erdoğan: '1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için proje hazırlığındayız'

Dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve mağdur insanlara kucağını açan Türkiye, Suriyeli göçmenlerin daha iyi şartlarda ülkelerine dönüp hayatlarını devam ettirebilmeleri için önemli bir adıma daha imza atıyor.

Başkan Erdoğan'ın önceki gün İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim töreninde yaptığı konuşma çerçevesinde 1 milyon göçmenin ülkelerine gönüllü dönüşü için ilgili kurum ve kuruluşlarla proje üzerinde detaylı çalışmalar yapılıyor. İstikrarlı ve güvenli bölgelerde kurulacak kentler için nüfusun yoğun olduğu illerde yaşayan Suriyelilere öncelik verilecek. Mazlumların umudu Türkiye, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.

Bu kapsamda 11 yılı aşkın süredir devam eden Suriye iç savaşında evlerinden edilen savaş mağdurlarına kapılarını açan Türkiye, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü olarak dönmeleri için yeni projeleri devreye sokuluyor. Daha önce güvenli bölgelerde savaş mağdurlarının başlarını sokacak evleri olması için briket ev projesi başlatılmıştı. 50 bin olarak belirlenen hedef genişletilerek 100 bin briket ev yapımı planlandı. Bugüne kadar da 67 bin civarında briket eve Suriyeliler yerleştirildi.



PROJEYLE 1 MİLYON SIĞINMACI SURİYE'YE GERİ DÖNECEK

Bir yandan briket evler inşa edilirken bir yandan da devreye sokulacak yeni projeyle 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha ülkelerine dönmesi sağlanacak. Özellikle Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad vea Resulayn başta olmak üzere daha önce 13 mahalli meclisin bulunduğu bölgelerde yeni yerleşim alanları inşa edilecek.

8 aşamadan oluşacak 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için planlanan proje şöyle işleyecek:

1) Gönüllü geri dönüş Ankara, İstanbul, Konya, Adana, Gaziantep gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerden başlatılacak.

2) Gönüllü dönüşler, askeri ve siyasi açıdan istikrar ve güvenliğin sağlandığı bölgelere gerçekleştirilecek. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislere katkı sunulacak.

3) AFAD koordinesinde Kızılay, İHH gibi 12 STK'nın briket ev ve sosyal donatılar inşa etmesi için yeni alanlar açılacak.

4) Günlük yaşamın sürdürülebilmesi için küçük sanayi sitesi, dükkân, çarşı gibi ticaret alanları kurulacak. Yeni istihdam imkânları sağlanacak.

5) Okul, hastane, cami başta olmak üzere alt ve üstyapı inşa edilecek.

6) Suriyelilerin meslek sahibi olabilmesi için meslek edindirme kursları ve mikro krediler, üretim yapan atölyeler kurulacak.

7) Rehabilitasyon, psikolojik destek, eğitim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

8) BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil ulusal ve uluslararası fonlardan destek istenecek.



500 BİN SIĞINMACI GİTTİ

4 Mayıs itibarıyla Türkiye'deki sığınmacılara dair veriler şöyle:

Suriyeli sığınmacı sayısı: 3.762.686.

Türk vatandaşı olan Suriyeli sığınmacı sayısı: 200 bin 950 (87 bin 296'sı çocuk).

Oy kullanabilecek Suriyeli sayısı: 113 bin 654.

Yasadışı yollarla ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı: 2.597.728.

Yakalanan düzensiz göçmen sayısı: 1.204.530.

Sınırdışı edilen düzensiz göçmen sayısı: 322 bin 235.

Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçen düzensiz göçmen sayısı: 638 bin 268.

Gönüllü geri dönüş yapan sığınmacı sayısı: 495 bin 625.

