Ankara'da HDP'li vekil ile şehit çocuğu polis arasında gerginlik

Son dakika haberi! Terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, HDP binasına siyah çelenk bıraktı. Bu sırada çelengi kaldırmak isteyen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile aileler arasında arbede çıktı. HDP'li vekillerle yaşanan gerginlikte polis, şehit çocuğu olduğunu söyleyince tartışma büyüdü. Başaran'ın hakaretlerine karşılık veren polis, "Sana hesabını sordum mu babamın kanının. Sen kimsin? Ben şehit çocuğuyum. Sen sıfırsın, sıfır." dedi. Öte yandan HDP Genel Merkezi önündeki açıklamanın ardından çıkan arbedede, 6 kişi gözaltına alındı.