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Osmaniye Kadirli'de maganda dehşeti! Düğünde alkol alıp silahını ateşledi! ZUrnacının vurulup öldüğü an kamerada

Osmaniye Kadirli'de maganda dehşeti! Düğünde alkol alıp silahını ateşledi! ZUrnacının vurulup öldüğü an kamerada
05.05.2022 13:10

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düğünde alkol alıp, oynayanların arasına girerek tabancayla havaya ateş açmak isteyen Erol Coşkun'un (40), zurnacı Emre Tıptaş'ı (41) kalbinden vurarak ölümüne neden olduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kadirli ilçesi Kesikkeli Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yapılan düğünde bazı kişiler havaya ateş açmaya başladı. Alanda alkol alan Erol Coşkun da elinde tabanca, havaya ateş etmek için davul zurna eşliğinde oynayanların arasına girdi.

Erol Coşkun'un kolunu havaya kaldırırken elindeki tabancası ateş aldı, mermi 4 çocuk babası zurnacı Emre Tıptaş'ın kalbine isabet etti. Tıptaş'ın yanındaki davulcu arkadaşının yüzüne de barut geldi.

Tıptaş, bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı. Mahalle muhtarının aracıyla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tıptaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma olayın ardından kaçan Erol Coşkun'un yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, Emre Tıptaş'ın vurulma anı, bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Emre Tıptaş'ın göğsünü tutarak alandan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Bu sırada oynayanların arasına giren bir kişinin de havaya etmeye devam ettiği görüntülerde yer aldı.

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