Sultangazi'de yasadışı silah imalathanesine operasyon! Resmi kayıtlarda tekstil atölyesi olarak gösterip...

03.09.2020 12:44

İstanbul Sultangazi'de, polis ekipleri tarafından yasadışı silah imalathanesine yapılan operasyonda çok sayıda tabanca, mermi ve silah imalatında kullanılan materyal yakalandı. Operasyon sonucu 1 kişi tutuklanırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.