SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Mart 2024, 23:50 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024, 23:50

Sultanbeyli'de yangın! Ev alev alev yandı!

Sultanbeyli'de yabancı uyruklu kişilerin kaldığı ev bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Mehmet Akif Mahallesi, Rüzgar Sokak üzerinde saat 21.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı evde elektrik kaçağı nedeniyle alevler çıkmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyünce çevresindeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olaya şahit olan mahalle sakinlerinden Erdem Şık, "Biz evde duruyorduk, arkadaş yangın var dedi. Suriyelilerin evi yanıyormuş. Kimse evde yok" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Adana Kozan'da araç yangını!
26.03.2024Salı
Başakşehir’de kaportacıya silahlı saldırı: 3 yaralı
26.03.2024Salı
Başkan Erdoğan, Belçika’da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genci Efe Tapmaz’ı telefonla aradı!
26.03.2024Salı
HATAY DÖRTYOL KAZA VİDEOSU! Payas'ta katliam gibi trafik kazası! Karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı: 6 ÖLÜ!
26.03.2024Salı
CHP'nin Balıkesir mitinginde skandal! Mikrofon açık unutulunca olanlar oldu: Ezan ne zaman okunuyor? Ben zayıfım bu konuda!
26.03.2024Salı
Bunlar da Var
İZLE: ​Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı! 00:59
İZLE: ​Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı!
26.03.2024Salı
ABD’de kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarptı! Dünyanın en uzun üçüncü köprüsü yerle bir oldu 00:29
ABD’de kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarptı!
26.03.2024Salı
Galatasaray’ın ’Dayı’sı meğer 3 senelik evliymiş! Kerem Demirbay’ın eşinin güzelliği parmak ısırttı! Okan Buruk’un 8 numarası... 01:16
Galatasaray'ın 'Dayı'sı meğer 3 senelik evliymiş!
26.03.2024Salı
1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya’dan olay penaltı sözleri 00:43
Hakem toplantısı ifşa oldu
26.03.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA