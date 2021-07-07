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Sultanbeyli’de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

Sultanbeyli’de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü
07.07.2021 08:08
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Sultanbeyli’de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Metruk binanın çatısından yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.


Yangın, saat 02.30 sularında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Nihal Sokaktaki 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ
Metruk binada meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verirken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.


Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.


Görgü tanığı, Fahri Ay "Biz uyuyorduk. Araçların korna sesine uyandık. Geldiğimizde bina alev alev yanıyordu. Elektrik kontağından çıkmış galiba binada zaten kimse yaşamıyor. Ölü ya da yaralı yok." dedi.

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