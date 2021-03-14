Son dakika haberleri... Süleyman Soylu'nun İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Başkan Erdoğan, "Servet annemiz şu anda bu millete bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın mutluluğu içerisinde" ifadelerini kullandı.

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.

Servet Soylu'nun cenazesi musallaya konulduktan sonra camide Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı.

Öte yandan Gaziosmanpaşa'da birçok billboarda İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı mesajı yansıtıldı.

Servet Soylu'nun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek.

Cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan, namazın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Servet annemiz şu anda bu millete bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın mutluluğu içerisinde" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. Servet annemiz şu anda bu millete bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın mutluluğu içerisinde. Sevgili Peygamber efendimizin de bir hadisinde bahsettiği gibi; 'İnsanlar ölür ondan sonra hayırlı bir evlat yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır. Ve bu hizmetler devam ettiği sürece de onunla birlikte anılırlar'