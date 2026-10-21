Zonguldak Kadırga Yokuşu'nda 3 katlı eski apartman bir anda çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Zonguldak’ta Kadırga Yokuşu mevkiinde bulunan 3 katlı eski apartman çöktü. Çevre sakinlerinin enkaz altında 2 yaşlı vatandaşın bulunduğunu belirtmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Zonguldak'ta Kadırga Yokuşu mevkiinde bulunan 3 katlı eski apartman çöktü. İddiaya göre, bölgede devam eden inşaat çalışması sırasında istinat duvarının çatlayarak kayması sonucu bina yıkıldı.
Çevre sakinleri, enkaz altında 2 yaşlı vatandaşın bulunduğunu belirtti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında kalan kişilerin durumuna ilişkin henüz kesin bilgi verilmedi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam