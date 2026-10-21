Çevre sakinleri, enkaz altında 2 yaşlı vatandaşın bulunduğunu belirtti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında kalan kişilerin durumuna ilişkin henüz kesin bilgi verilmedi.

Zonguldak'ta Kadırga Yokuşu mevkiinde bulunan 3 katlı eski apartman çöktü. İddiaya göre, bölgede devam eden inşaat çalışması sırasında istinat duvarının çatlayarak kayması sonucu bina yıkıldı.