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Zonguldak Kadırga Yokuşu'nda 3 katlı eski apartman bir anda çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Zonguldak Kadırga Yokuşu'nda 3 katlı eski apartman bir anda çöktü! Enkaz altında kalanlar var

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Zonguldak’ta Kadırga Yokuşu mevkiinde bulunan 3 katlı eski apartman çöktü. Çevre sakinlerinin enkaz altında 2 yaşlı vatandaşın bulunduğunu belirtmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta Kadırga Yokuşu mevkiinde bulunan 3 katlı eski apartman çöktü. İddiaya göre, bölgede devam eden inşaat çalışması sırasında istinat duvarının çatlayarak kayması sonucu bina yıkıldı.

Çevre sakinleri, enkaz altında 2 yaşlı vatandaşın bulunduğunu belirtti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında kalan kişilerin durumuna ilişkin henüz kesin bilgi verilmedi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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