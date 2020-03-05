Yaptıkları operasyonel haberlerle bilinen Oda TV, MİT şehidini deşifre eden bir habere imza attı.

MİT PERSONELİNİ DEŞİFRE ETTİLER

Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın yönetimindeki Oda TV kanunen suç olmasına rağmen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarına yönelik gizli bilgileri ve fotoğrafları haberleştirdi.

'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haberle MİT şehidinin fotoğrafını ve bilgilerini deşifre etti.

ŞEHİDİN AİLESİ DE DEŞİFRE EDİLDE

Cenazeden fotoğrafların paylaşan, MİT şehidinin doğum tarihini ve cenaze töreninin olduğu camiyi de ifşa eden Oda TV, şehidin ailesini açıkça terör örgütlerinin hedefi haline getirdi. Şehidin baba ve annesinin ne iş yaptığı, şehidin MİT'te kaç yıl görev aldığı bilgileride haberde yer aldı.

ODA TV VE SONER YALÇIN'A TEPKİ YAĞDI

Hülya Kılınç imzasıyla yayınlanan bu haberin ardından Oda TV'ye ve haber sitesinin sahibi aynı zamanda Sözcü Gazetesi yazarı olan Soner Yalçın'a tüm kesimlerden tepki yağdı.

HABER MÜDÜRÜ VE MUHABİR TUTUKLANDI

Skandal haberin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ardından Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberin sahibi Hülya Kılınç, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. Maddesi kapsamında tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de ifadesini aldığı şüpheliler Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına karar verdi.

CHP'Lİ İSMİN KIZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

MİT personelini deşifre eden habere imza attığı için tutuklanan muhabir Hülya Kılınç'ın CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Bektaş Kılınç'ın kızı olduğu ortaya çıktı.

SONER YALÇIN'A NEDEN DOKUNULMUYOR?

Habere imza atan Hülya Kılınç ve Oda TV Sorumlu Haber Müdür Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasına rağmen Oda TV sahibi Soner Yalçın'ın ifadeye dahi çağırılmaması merak konusu oldu.

MİT personelinin deşifre edildiği bu haberin Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın bilgisi olmadan yapılamayacağı düşünüldüğünde "Soner Yalçın'a neden dokunulmuyor?", "Soner Yalçın'ı kim koruyor?" sorularını getirdi.

TÜRKİYE KARŞITI OPERASYONLARA DESTEK VERDİLER

Soner Yalçın'a neden dokunulmadığı merak konusuyken Soner Yalçın yönetimindeki Oda TV'nin Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen kumpas ve operasyonları destekler nitelikte haberler yaptığı bir kez daha hatırlandı.

Gezi parkı olaylarında, 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminde ve MİT TIR'ları kumpası gibi bir çok Türkiye karşıtı operasyonda yaptıkları haberlerden bazıları: