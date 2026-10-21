Yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa neşter: 9 ildeki operasyonda 123 şüpheli yakalandı
Jandarma ekiplerince 9 ilde düzenlenen siber operasyonlarda yasa dışı bahis oynatan, suç gelirlerinin transferine aracılık eden ve sosyal medyada sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran şüpheliler hedef alındı. Kişisel verilere yetkisiz erişim sağladığı da belirlenen şebekeye yönelik incelemelerde 34,7 milyar liralık para trafiği saptandı, 123 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber