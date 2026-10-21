Kayseri'de polisin üzerine araç sürüp tehdit etti: Alkollü sürücüye 680 bin TL ceza

Yunanistan'a kaçırılmak istenen 7 bin 160 parça tarihi eser Edirne sınırında ele geçirildi

Yunanistan'a kaçırılmak istenen 7 bin 160 parça tarihi eser Edirne sınırında ele geçirildi