Devletin ve milletin birlik olarak koronavirüse karşı mücadele verdiği kritik süreçte CHP'li İBB 'çöp' iftirasıyla yine gündemi meşgul etmeyi başardı.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİNİ HEDEF GÖSTERDİ

Bir belediye çalışanının Metro girişine çöp atarak fotoğraf çektiği görüntüleri paylaşan İBB sözcüsü Murat Ongun çöpü atan kişinin Çekmeköy Belediyesi çalışanı olduğunu iddia etti.

Twitter üzerinden görüntülerin olduğu videoyu paylaşan Ongun, Çekmeköy Belediyesini ve Belediye Başkanı Ahmet Poyrazı tweetine etiketleyerek, "Bu zor günlerde bile trollük yapanları kınıyoruz. Kamuda partizanlığın akıl tutulmasına yol açtığının da en açık örneğidir. Metro girişine çöpü bırakıp sonra fotoğraf çeken ilçe belediyesinin bu temizlik görevlisini kamu vicdanına havale ediyoruz. @Cekmekoybeltr @AhmettPoyraz" ifadelerini kulandı.

CHP YANDAŞI MEDYA YALANA ÇANAK TUTTU

Murat Ongun'un ortaya attığı yalana CHP yandaşı medya da çanak tuttu.

Sözcü, Oda TV, Cumhuriyet ve Birgün gibi CHP yandaşlığıyla bilinen medya organları yalanı yaydı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI ONGUN GERİ VİTES YAPTI

Çekmeköy Belediye Başkanının çöpü atan şahsın Çekmeköy Belediyesi çalışanı olmadığını tam tersine Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğunu açıklamasının ardından Ongun yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla geri vites yaptı.

AKLINA "DÜRÜSTLÜK" GELDİ

Ongun yaptığı açıklamada, "Dürüstlük ve şeffaflık temel ilkemiz. Bugün paylaştığım videodaki görevlinin @Cekmekoybeltr değil, İBB Park Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğunu tespit ettik. Gerekli işlem yapıldı. Bu hatadan ötürü Belediye Başkanımız @AhmettPoyraz 'dan özür dilerim.Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İfadelerini kullandı. Yalanı araştırmadan yayan Ongun gerçeğin ortaya çıkmasının ardından "Dürüstlük ve şeffaflık" kelimeleriyle kendini temize çıkarmaya çalıştı.