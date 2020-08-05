Sosyete bayramda Bodrum'a uçtu, Coronavirüs'ü, maskeyi, mesafeyi unuttu!

05.08.2020 09:38

Sosyete bayram tatilinde Bodrum'a uçtu. Lahmacunu 90 TL'ye yediren Maça Kızı'na koştu. En az 550 TL ödeyip dip dibe dansa durdu! Coronavirüs'ü, maskeyi, mesafeyi unuttu. Eller havada coştu. Görenler şoke oldu: Çeşme'de mekanlar kapatıldı buranın ayrıcalığı ne!