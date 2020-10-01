Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi! Netflix kapandı mı? Facebook, Instagram, Youtube ve Twitter nasıl olacak?

Facebook, Twitter sosyal medya düzenlemesi ve maddeleri oldukça merak ediliyor. Bu anlamda haberimizde sosyal medya yasasına değindik. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Sosyal medya yasası bugün yürürlüğe girdi. Temsilcilik açmayanlara, para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılması ile sonuçlanabilecek kademeli yaptırımlar uygulanacak. Peki Facebook, Instagram, Youtube ve Twitter nasıl olacak? Konuyla ilgili ayrıntıları Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık A Haber canlı yayınında değerlendirdi.