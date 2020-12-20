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SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberi... AFAD'dan gelen açıklamaya göre Van'ın Başkale ilçesinde sabah saat 07.32 sıralarında yerin 12,95 kilometre derinliğinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Van'ın Başkale ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 12,95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin çevre Hakkari ve ilçelerinde de hissedildiğini söyledi.

Depremden etkilenen mahalle muhtarlıkları ve ilçe jandarma komutanlıkları ile telefonla irtibat kurduklarını belirten Uçar, yapılan görüşmeler sonucu herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi aldıklarını, çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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