Son depremler: Marmaris açıklarında 5,4'lük deprem! Ege'de deprem fırtınası mı yaşanıyor? 28.01.2020 19:13

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,54 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 142,11 kilometre açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 25 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Peki bu depremler büyük depremin habercisi mi? Ege'e deprem fırtınası mı yaşanıyor? Uzmanlar gün içinde yaşanan depremler sonrası A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.