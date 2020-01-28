Bugün saat 14.26'da Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremle ilgili can kaybı, yaralanma ya da hasarın meydana gelmediğini bildirildi. Yaşanan bu depremin ardından arama motorlarında 28 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi hakkındaki araştırmalarda yoğunluk yaşandığı görülüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili can kaybı, yaralanma ya da hasarın meydana gelmediğini bildirdi.

Manisa Valiliğinden depreme ilişkin yazılı açıklamada, "Saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir." denildi.

"ŞU ANDA HERHANGİ BİR HASAR, KAYIP SÖZ KONUSU DEĞİL"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin, "Şu anda herhangi bir hasar, herhangi bir kayıp söz konusu değil. 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun." dedi.

Soylu, 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Sivrice ilçesinde incelemelerini sürdürüyor.

Gazetecilerin Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin soruları yanıtlayan Soylu, "Manisa'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Hemen valimizden bilgi aldı arkadaşlar. AFAD merkezinde çalışıyorlar şu anda, yani Ankara'da 24 saat süreyle hem de tüm çevreden bilgi aldılar. Şu anda herhangi bir hasar, herhangi bir kayıp söz konusu değil. 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.01.28 16:37:13 39.0602 27.8075 7.7 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:28:59 38.2627 38.9757 5.0 -.- 2.8 -.- BAYIRKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.28 16:27:38 39.1385 27.8423 7.8 -.- 1.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:26:07 39.0750 27.8732 10.0 -.- 1.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:21:39 39.1052 27.8085 15.4 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:17:01 39.0970 27.8087 8.2 -.- 3.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:12:54 39.1072 27.8378 17.0 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:09:50 39.0663 27.8440 1.6 -.- 2.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:08:45 39.1220 27.7897 5.4 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:08:32 39.1190 27.8005 3.3 -.- 2.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:06:03 39.0265 27.8553 2.0 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:03:05 39.0937 27.8542 15.9 -.- 1.7 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:02:09 39.0580 27.8758 22.7 -.- 1.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:00:25 39.0652 27.8162 11.7 -.- 1.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:56:28 39.0402 27.8035 7.1 -.- 1.4 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:54:13 38.4545 39.2307 6.5 -.- 1.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.28 15:53:12 39.0980 27.8192 4.3 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:52:32 39.0898 27.9200 17.9 -.- 1.3 -.- CANAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:51:41 39.1120 27.8320 11.4 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:50:11 39.0810 27.8575 5.1 -.- 0.9 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:48:03 39.0840 27.8360 7.4 -.- 3.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:47:15 39.0772 27.8462 5.2 -.- 2.9 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:42:36 39.0907 27.8218 10.3 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:41:41 39.0875 27.8330 5.4 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:38:32 39.0803 27.8062 8.2 -.- 3.1 3.0 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:08:33 39.0845 27.8437 5.0 -.- 3.2 3.0 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:07:01 39.0308 27.8470 5.0 -.- 1.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel