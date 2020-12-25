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SON DAKİKA: Yüz yüze sınavlar ertelendi

SON DAKİKA: Yüz yüze sınavlar ertelendi
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Son dakika haberine göre, yüz yüze sınavlar ertelendi. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı. Yüz yüze sınavların yapılacağı net tarih ise Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre bir tarih belirlemesi yapılacak. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.


Karne notunun verilebilmesi için gerçekleştirilmesi planlan yüz yüze sınavlar, sömestr tatili sonrasına bırakıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz" dedi.

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