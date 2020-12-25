Son dakika: Yunanlıların SİHA korkusu! Ege'nin tam ortasına...

Türk SİHA’larının başarısı dünya gündeminde büyük yer kaplarken Yunanistan’ın korkusu giderek büyüyor. srail'den çok sayıda İHA alacak olan Yunanistan, attığı bu skandal adımla tüm bölgeyi izlemeyi ve Türkiye'ye karşı yığınak yapmayı planlıyor.

Yaz mevsimi boyunca Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında zor durumda kalan Yunanistan, müttefikleri Fransa, Güney Kıbrıs, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle tatbikatlara girişti.

Hemen ardından ekonomik darboğaza karşın Fransa ile Rafale savaş uçakları için anlaşacağını duyurdu, ayrıca ABD'den F-35 jetleri istedi.

Son olarak Mısır açıklarındaki tatbikatta doğrudan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise, Ege'nin uzak adalarına ziyarette bulundu.

Yunan basınınında geniş yer bulan ziyaretlerde, General Floros Didim'e 4-6 mil uzaklıkta bulunan Lemnos, Bulamaç (Farmakonisi) ve Eşek (Agathonisi) Adaları'na gitti.

Buradaki askeri birlikleri denetimden geçiren Yunanistan Genelkurmay Başkanı, Noel dileklerini paylaşırken yine dilinde Türkiye vardı.

Yunan medyası, General Floros'un Noel tatili boyunca Türkiye'ye yakın adalar ve Batı Trakya'da kırmızı alarma geçilmesini istediğini bildiriyor.

General Floros, fotoğraflarını kendi Twitter hesabından paylaştığı ziyaret sırasında Türkiye'ye yakın adalara daha fazla asker ve silah konuşlandırılacağını söyledi.

Basındaki haberlere göre, Genelkurmay Başkanı askerlere aylardır süren 'Türk provokasyonları' karşısında gösterdikleri çaba ve performans için teşekkür etti.

Yunan basını, General Floros'un hafta boyunca başka adalara da benzer sembolik ziyaretlerde bulunacağını sayfalarına taşıdı.

Haberlerde ayrıca Yunan özel kuvvetlerinin Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk hareketlerini günün 24 saati takip ettiği de yer aldı.

FRANSA İLE RAFALE ANLAŞMASI BEKLENİYOR

Yunan Hava Kuvvetleri 2021'de yeni uçaklarını envanterine dahil edecek. Yunanistan yeni alacağı Rafale uçaklarıyla filosunu tamamen modernize etmeyi amaçlıyor.

Habere göre Tanagra hava üssünü canlandırma amacı taşıyan bu hamlenin yanı sıra, Yunanistan uluslararası bir pilot eğitim merkezi ve tüm bölgeyi izlemek için İskiris'de Ege Denizi'nin ortasına İsrail'den alacağı İHA'lar için bir İHA üssü kuracak.

Habere göre Yunanistan ayrıca, Türkiye satın aldığı için kriz çıkan ve NATO tarafından eleştirilmesine sebep olan Rus hava savunma sistemi Patriot'u da modernize edecek.

Yunan basını sözleşmelerin büyük bölümünün Parlamento tarafından imzalanıp onaylandığını yazdı.

Aralık ayı başındaki AB zirvesinden eli boş dönen Atina yönetimi, ekonomik darboğaza rağmen son 11 yılın en savunma bütçesini açıkladı. 2021 bütçesine göre, silahlanma payının beş kat arttığı görülüyor.

Yunanistan, gelecek yıl 5,49 milyar euroluk bir savunma bütçesi ayırdı. Bunun 2,5 milyar eurosu silahlanmaya harcanacak. Bu rakam, 11 yılın en yüksek düzeyi.

Atina yönetimi, derin ekonomik kriz nedeniyle yıllar içinde savunma bütçesini düşürmüş ve harcamalar 2017'de 3,163 milyar euroya kadar inmişti.

Yunanistan'ın 2020'deki savunma bütçesi ise 3,39 milyar euroydu ve bu rakamın yalnızca 540 milyon eurosu silahlanmaya ayrılmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Koronavirüs salgını nedeniyle Yunan ekonomisinde yüzde 10,5 küçülme beklenirken, Doğu Akdeniz'deki gerginlik 2021 savunma bütçesinde rekor bir artışa neden oldu.

Parlamentoda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye karşısındaki müttefikleri Fransa ile birkaç gün içinde savaş uçağı anlaşması imzalayacaklarını söyledi.

Paris yönetimi, Atina'ya altısı yeni 12'si kullanılmış 18 Rafale jeti satacak. Miçotakis, "18 adet Rafale savaş uçağının Fransa'dan satın alınması için anlaşma burada, Atina'da imzalanacak" dedi.

Uçakların 2021'de Yunanistan'a teslim edileceği bilgisini veren Başbakan Miçotakis, Türkiye ile anlaşmazlıkların arttığı dönemde orduyu güçlendirmeyi ve savunma kapasitesini geliştirmeyi hedeflediğini savundu.

Yunan medyası, 18 Rafale jetinin Atina'ya maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar euroyu bulacağını yazıyor. Başbakan Miçotakis, ayrıca yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları almak istediklerini söyledi.