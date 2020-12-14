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SON DAKİKA: Yerli koronavirüs aşısında Faz-1 tamam! Kritik açıklama geldi

SON DAKİKA: Yerli koronavirüs aşısında Faz-1 tamam! Kritik açıklama geldi
14.12.2020 10:32
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Son dakika haberine göre koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıda, Faz-1 çalışmaları sona erdi. Erciyes Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşıyla ilgili olarak "Ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız" dedi.


Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıda, Faz-1 çalışmaları bugün itibarıyla tamamlandı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız" dedi.

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Covid-19'a karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz-1 kapsamındaki ilk doz uygulaması, kasım ayı başında 44 gönüllüye yapıldı. Önemli bir yan etkiye rastlanmayan ilk doz uygulamasından sonra ikinci doz uygulaması da 26 Kasım'da başlandı. Faz 1'in ikinci dozu da 44 gönüllüye uygulandı. İkinci dozun 44 gönüllüye uygulanmasıyla bugün itibarıyla Faz 1 çalışmaları tamamlandı.
ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, "Covid-19'a karşı üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın Faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı ve ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız" dedi.

Öte yandan Faz-2 kapsamında 200 gönüllünün aşılanmasının planlandığı bildirildi.

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