SON DAKİKA: İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon: 23 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre, İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Polisin düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.











Polisin düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.







İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Silahlı suç örgütü kurma", "Yönetme", "Yağma", "Yağmaya teşebbüs","Yağma amaçlı tehdit", "Kasten yaralama", "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçlarına karıştıkları tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik 4 Aralık 2020 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.















Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyona ilişkin yapılan aramalarda ise 4 adet tabanca, 1 adet pompalı olarak tabir edilen av tüfeği, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği, örgüt üyelerinin yağma eylemlerinde kullanmak amaçlı tedarik ettikleri değerlendirilen polis rozeti, polis basın tanıtma kartları, polis telsizi ve askeri kamuflajı ele geçirildi.









Gözaltına alınan şüphelilerin karışmış oldukları yağma ve tehdit olaylarının aydınlatılmasına yönelik soruşturma devam ederken, şüpheliler bugün adliyeye sevk edilecek.



