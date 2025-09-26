Yalova Adliyesi önünde silahlı saldırı: Tanık öldürüldü!

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 11:58

Süleymanbey’de Yalova Adliyesi önünde saat 09.56’da tanık olarak gelen 40 yaşındaki H.T., husumetlisi Ö.A.’nın silahlı saldırısıyla hayatını kaybetti; 77 yaşındaki E.K. dizinden yaralandı. Kaçan şüpheli, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü içindeki Köpek Eğitim Merkezi civarında yakalandı. Zanlının H.T.’nin eniştesi olduğu, taraflar arasında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi; soruşturma ve emniyetteki sorgu sürüyor.

Yalova adliyesine tanık olarak ifade vermeye gelen bir kişi husumetlisi olan kişi tarafından silahla öldürüldü. Olayda bir kişi de yaralanırken, kaçan şüpheli Köpek Eğitim Merkezi bahçesinde yakalandı. Ölen kişinin katil zanlısının eniştesi olduğu öğrenilirken, taraflar arasında bir arazi meselesi yüzünden de husumet olduğu öğrenildi.



Olay sabah 09.56 sıralarında Süleymanbey Mahallesi Hakim Sadettin Berki Caddesi Yalova adliyesi önünde meydana geldi. Bursa'da yaşanan bir yaralama olayı için Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tanıklık yapmaya gelen 40 yaşındaki H.T. husumetlisi olduğu Ö.A. (31) isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda 77 yaşındaki E.K. da sol diz kapağından yaralandı.



Kaçan şüpheli Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bahçesindeki Köpek Eğitim Merkezi civarında yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken, şüphelinin emniyette sorgusu sürüyor.