Bakan Çavuşoğlu’ndan Bakü'de: Ermenistan ateşkesi bozarsa bedelini öder

Son dakika haberine göre, Azerbaycan’ın zafer ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ateşkesi her zaman bozan Ermenistan oldu. Umarım Ermenistan bu süreçten ders almıştır, ateşkesi bozarsa bedelini öder. Rusya ile ortak denetim için mutabakata vardık. Rusya'dan bir heyet gelecek ve detayları görüşeceğiz.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ile ortak denetim için mutabakata vardık. Rusya'dan bir heyet gelecek ve detayları görüşeceğiz. Azerbaycan nasıl isterse biz onun yanında olacağız." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Hangi çözümü tercih ederlerse hep yanlarındayız.

Ermenistan daha önce hep ateşkesi bozdu, savaşı isteyen Ermenistan'dı. Anlaşma gereği Rusya ile mutabakata vardık. Yarın Rusya'dan gelecek heyetle detayları ele alacağız.

Fransa'nın içinde bulunduğu bu histerik hal opbjektif olmadığı için. Saygınlığını da yitiriyorlar. Bundan sonra hiçbir ülke haksız Ermenistan'ı desteklemesin.

Ermenistan ateşkesi bozarsa yine bedelini öder.