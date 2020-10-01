Son dakika: Van’da 102 kilo eroin ele geçirildi! Operasyon sonrası Karabağ mesajı

Van Emniyet Müdürlüğü’nce şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada aracın bagajından bulunan 5 çuval içerisinde 200 paket halinde toplam 102 Kilo 335 Gram Eroin Maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucu ele geçirilen uyuşturucu paketlerinden Karabağ yazan ekipler, Azerbaycan’a destek mesajı verdi.

Van'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Van Emniyeyi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tuşba İlçesi İstasyon Mahallesi'nde seyir halinde bulunan 06 plaka sayılı kamyonet durumundan şüphelenilmesi üzerine durduruldu.

Kamyonette Narkotik Madde Arama Köpeği BOBİ ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajından bulunan (5) adet çuval içerisinde 200 paket halinde toplam 102 Kilo 335 Gram Eroin Maddesi ele geçirildi.

KARABAĞ MESAJI

Yapılan operasyon sonucu ele geçirilen uyuşturucu paketlerinden Karabağ yazan ekipler, Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü M.Ş. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.