Son dakika: Vali Ali Yerlikaya saat verdi: Otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulacak

Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri sıkılaştırılmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur." dedi. Yerlikaya, "İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durulmuştur" açıklamasında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur" dedi.
Yerlikaya, İstanbul'daki toplantılar sonrası twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak; Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" ifadelerini kullandı.
📌İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 28, 2020
📌İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durulmuştur. #EvindeKalİstanbul🏠 pic.twitter.com/WFiIG8PrXn
Yerlikaya, "İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durulmuştur" dedi.
BİR AÇIKLAMA DA ANKARA VALİLİĞİNDEN
Ankara Valiliği: "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri 28.03.2020 saat 17.00'den itibaren ilimizde valiliğimizin izni ile yapılabilecektir."
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