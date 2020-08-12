Galata Kulesi’nde yapılan tahribatın ve izinsiz yapılaşmanın fotoğrafları ortaya çıktı

GALATA KULESİ'NDE İZİNSİZ YAPILAN BÖLÜMLER KALDIRILIYOR

Galata Kulesi'nde lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümlerin kaldırılmaya başladığı öğrenildi. Lokanta ve kafeterya kapsamında yapılan ofis ve mutfakların da söküldüğü ifade ediliyor.