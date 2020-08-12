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Galata Kulesi’nde yapılan tahribatın ve izinsiz yapılaşmanın fotoğrafları ortaya çıktı
Galata Kulesi’nde yapılan tahribatın ve izinsiz yapılaşmanın fotoğrafları ortaya çıktı
Tartışmaların odağında olan Galata Kulesi'nin 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katındaki bulunan izinsiz yapılaşmanın fotoğrafları ortaya çıktı. Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberinin detayları...
12.08.2020 22:05
- Son Güncelleme: 12.08.2020 22:19
Galata Kulesi'nde yapılan tahribatın ve izinsiz yapılaşmanın fotoğraflarına ulaşıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Galata Kulesi'ne izinsiz yapılan lokanta ve kafeterya ile izinsiz yapılan niteliksiz duvar örgüsü ve çimento harçlı bölümleri ortadan kaldırmaya başladı.
GALATA KULESİ'NDE İZİNSİZ YAPILAN BÖLÜMLER KALDIRILIYOR
Galata Kulesi'nde lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümlerin kaldırılmaya başladığı öğrenildi. Lokanta ve kafeterya kapsamında yapılan ofis ve mutfakların da söküldüğü ifade ediliyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Galata Kulesi'nde orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümlerin kaldırıldığı bildirildi.