Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nde restorasyon çalışmalarını başlattı. Kulenin müzeye çevrilmesi için yapılan çalışmalara, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) engel olmaya kalktı.









İBB TAKOZ OLDU, BAKANLIK DEVAM ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatının ardından Galata Kulesi'nin çevresine giden ekipler, meydanın ve kulenin elektriğini kesti.





Bakanlık çalışanları ise çalışmaların yavaşlamaması için anında çözüm üretti ve restorasyon çalışmalarını kaldığı yerden devam ettirdi.





Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak.



Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum. — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 6, 2020

EBABİL KUŞLARINA DUYARSIZ KALINMADI

Geçtiğimiz günlerde Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları, ebabil kuşlarının zarar görmemesi için durmuştu.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına, kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.





"GALATA KUŞLARIN YUVASI OLMAYA DEVAM EDECEK"

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise vakıf medeniyetinin, her tür canlıyı korumak ve yaşatmak için var olduğu hatırlatılmıştı.

"Bin yıllık vakıf medeniyetimizin kurumsal varisi olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ezelden vakıf olduğumuz bu misyonla hareket etmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ebabil kuşlarının Galata Kulesi'ndeki yavrulama döngüsü devam ettiği için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda, Bilim Kurulu ve ilgili derneklerle yapılan değerlendirme sonucunda iskelenin acilen kaldırılarak bakım çalışmalarına sonbaharda başlanması kararlaştırılmıştır. Restorasyon sırasında mevcut kuş yuvaları olduğu gibi korunacaktır. Yapılacak müze konsepti içinde Galata'nın kuşlarına özel yer verilecek. Galata, kuşların yuvası olmaya devam edecek."