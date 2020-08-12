



SEYİR MEKANI VE MÜZE OLACAK

Galata Kulesi'nin bir bölümünün seyir mekanı bir bölümünün ise müze olarak düzenlenmesi çalışmaları yürütülmekte olduğu kaydedildi.







CHP'Lİ İSİMLERDEN SOSYAL MEDYADA PROVOKASYON

Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, CHP'li İBB yetkilileri ve Tuncay Özkan gibi isimler sosyal medya hesaplarından Galata Kulesi'nde devam eden çalışmalarla ilgili provokasyona başladı.