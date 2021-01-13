Bakın ben İYİ Parti'nin 20 Eylül'de yaptığı kongreden sonra 19 Ekim'de CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın programına çıktım. İYİ Parti'deki gelişmeleri paylaştım. O günden bu güne yapmış olduğum açıklamaların arkasında duruyorum. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Bundan sonra da bu güne kadar ne söylediysem, bir siyasetçi olarak, Türk milliyetçisi çizgisinde, onları söylemeye devam edeceğim. Bunu da bir İYİ Parti milletvekili olarak yapmaya devam edeceğim.

Yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Sonra Muğla'ya yola çıkacağım. Muğla İYİ Parti İl Başkanı Hanımefendiye bizzat giderek bu süreçte, sağlam duran, doğru duran hanımefendiye yüz yüze de teşekkürlerimi ifade edeceğim. Genel Merkezin de bir itiraz yolu yok."



