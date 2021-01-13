İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, ihraç kararının iptali için açtığı dava Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.
İHRACIN TÜZÜĞE AYKIRI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Özdağ'ın avukatı Uğur Tarhan, Disiplin Kuruluna sevk yetkisinin sadece genel başkan ve Genel İdare Kurulunda bulunmasına rağmen, müvekkilinin tüzüğe aykırı şekilde partinin Genel Sekreterliğince Disiplin Kuruluna sevk edildiğini öne sürdü.
Müvekkilinin ihracına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Milletvekili Koray Aydın hakkında yaptığı açıklamaların da gerekçe gösterildiğini anlatan Tarhan, fakat Disiplin Kurulunun isnat edilen fiiller dışında soruşturma yapıp, karar tesis etme yetkisinin bulunmadığını savundu.
İYİ PARTİ'NİN AVUKATI DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ
Davalı İYİ Partinin avukatlarından Mustafa Tolga Öztürk, Özdağ'ın Genel Sekreterlik makamınca değil, genel başkanlık makamınca disipline sevk edildiğini ifade ederek, davanın reddini istedi.
Avukat Metehan Kutlu da sevk işleminin doğrudan genel başkan tarafından yapıldığını, Genel Sekreterlik makamının sadece yazışma işlemini yürüttüğünü savundu.
Sevk gerekçesinde, isnat edilen tüzük maddelerinin dışına çıkılmadığını ve ilgili maddelere bağlı olarak karar verildiğini kaydeden Kutlu, davanın reddini istedi.
İHRAÇ KARARI İPTAL EDİLDİ
Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davanın kabulüyle Ümit Özdağ'ın, parti üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin Disiplin Kurulu kararının iptaline kesin olarak hükmetti.
ÖZDAĞ 16 KASIM'DA İHRAÇ EDİLMİŞTİ
İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan İstanbul Milletvekili Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili iddiaları dile getirmesinin ardından Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.
Disiplin Kurulunun 16 Kasım 2020'de aldığı kararla parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilen Özdağ, bu kararın iptali için dava açmıştı.
KARAR SONRASI ÜMİT ÖZDAĞ'DAN İLK DEĞERLENDİRME
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, kararı şu sözlerle değerlendirdi "Mahkemenin doğru karar aldığını düşünüyorum. Biz sadece şekil açısından itiraz etmiştik. Mahkemeler bu konuda meselelerin içeriğine girmiyorlar. Mahkeme şekil açısından bu ihracın tüzüğe aykırı olduğuna karar vererek ihracı iptal etti. İki kurucusundan birisi olduğum İYİ Parti'nin İstanbul milletvekili olmaya devam ediyorum.
Bakın ben İYİ Parti'nin 20 Eylül'de yaptığı kongreden sonra 19 Ekim'de CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın programına çıktım. İYİ Parti'deki gelişmeleri paylaştım. O günden bu güne yapmış olduğum açıklamaların arkasında duruyorum. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Bundan sonra da bu güne kadar ne söylediysem, bir siyasetçi olarak, Türk milliyetçisi çizgisinde, onları söylemeye devam edeceğim. Bunu da bir İYİ Parti milletvekili olarak yapmaya devam edeceğim.
Yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Sonra Muğla'ya yola çıkacağım. Muğla İYİ Parti İl Başkanı Hanımefendiye bizzat giderek bu süreçte, sağlam duran, doğru duran hanımefendiye yüz yüze de teşekkürlerimi ifade edeceğim. Genel Merkezin de bir itiraz yolu yok."