Son dakika: Türkiye'den Lübnan'a yardım

05.08.2020 17:34

Son dakika gelen habere göre; AFAD, nükleer bomba gibi patlayan 2 bin 750 ton ağırlığındaki amonyum nitrat maddesi sonrası 100 kişinin öldüğü 4 binden fazla kişinin yaralandığı Lübnan'a uçakla tıbbi yardım malzemesi gönderecek. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Lübnan'da dün yaşanan patlamanın ardından Türkiye'nin Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar başlattığını bildirdi.

Aksoy, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından Türkiye'nin Lübnan'a yapacağı yardımlara ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaların başladığını vurgulayan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir. Bu zor günleri, dayanışma ve iş birliği içinde bir an evvel atlatması temennisiyle dost ve kardeş Lübnan'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Lübnan Beyrut limanında bulunan 2 bin 750 ton ağırlığındaki amonyum nitrat maddesi nükleer bomba gibi patladı, liman enkaz yığınına döndü. Patlamanın korkunç görüntüsü şans eseri kameraya alındı ve izleyenleri dehşete düşürdü. Dün yaşanan korkunç olaydan sonra bir açıklama yapıldı ve AFAD'ın Lübnan'a uçakla tıbbi yardım malzemesi göndereceği belirtildi.

Öte yandan Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda dün akşam meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ülkelerden yardım yağdı. Büyük yıkıma yol açan en az 100 kişinin öldüğü facia uluslararası topluma sarstı. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Rusya, Irak ve Fransa gibi ülkelerden Lübnan'a yardım gelmeye başladı..

KATAR, ÜRDÜN VE RUSYA'DAN SAHRA HASTANELERİ

Patlamanın ardından Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile telefonda görüştü. Görüşmede Katar Emiri ülkesinin Lübnan'a desteğini vurgulayarak her türlü yardımda bulunmaya hazır olduklarını belirtti. Al Thani sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Lübnan'a baş sağlığı dileyerek ülkeye 2 sahra hastanesinin gönderileceğini duyurdu.

"160 SAĞLIK PERSONELİ GÖNDERİLECEK"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan'a sahra hastanesi gönderme talimatı verdi. Yarın Beyrut'a ulaşacak sahra hastanesinin 48 yatak, 10 yoğun bakım ünitesi, 2 ameliyathane ve radyoloji laboratuvarına sahip olduğu belirtildi. Lübnan'a ayrıca sahra hastanesiyle birlikte 160 sağlık personelinin de gönderileceği kaydedildi.

ORTAK YARDIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Lübnan Devlet Başkanı Michel Avn'ın telefon görüşmesinin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından ortak yardım çalışması başlatıldı. Yapılan resmi açıklamaya göre Rusya tarafından Beyrut'ta sahra hastanesi kurulacak ve ülkeye Rus doktorlar gönderilecek. Rusya'dan ayrıca insani yardım malzemesi de gönderileceği kaydedildi.