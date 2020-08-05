Lübnan’da neler oluyor? Beyrut Belediye Başkanı Jamal İtani A Haber'e konuştu

05.08.2020 18:17

Beyrut Belediye Başkanı Jamal İtani Lübnan'ın başlenti Beyrut'ta meydana gelen çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği binlerce vatandaşın yaralandığı patlamayı A Haber canlı yayınında anlattı. Başkan İtani, “Neredeyse bütün şehir yok oldu. Bütün binalar yerle bir oldu.” ifadelerini kullandı. "Her türlü desteğe Lübnan olarak açığız." diyen İtani, Türkiye verdiği destekler için teşekkür etti.

Beyrut Belediye Başkanı Jamal İtani Lübnan'ın başlenti Beyrut'ta meydana gelen çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği binlerce vatandaşın yaralandığı patlamayı A Haber canlı yayınında anlattı.

Başkan İtani, "Neredeyse bütün şehir yok oldu. Bütün binalar yerle bir oldu." ifadelerini kullandı. "Her türlü desteğe Lübnan olarak açığız." diyen İtani, Türkiye verdiği destekler için teşekkür etti.

İşte İtani'nin açıklamalarından satır başları;

PATLAMADA 10-15 KM İÇERİSİNDEKİ BÜTÜN BİNALAR YOK OLDU

120'den fazla aile buradan göç etmek zorunda. Şu an değerlendirmelerimizi yapmaktayız. Patlamada bazı binalar tamamen yok oldu. Bazı itfaiyecilerimiz hayatlarını kaybettiğini biliyorum. Patlamada 10-15 km içerisindeki bütün binalar yok oldu.

HASTANELERİMİZİN HEPSİ DOLDU

Hastanelerimizin hepsi dolu şu anda. Farklı şehirlerdeki hastanelere yönlendirme yapıyoruz.

HER TÜRLÜ DESTEĞE AÇIĞIZ

Türkiye hükümetine verdiği destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Ekipman ve araç ihtiyacımız var. İnsanlara prefabrik evler sunmamız lazım. Her türlü desteğe Lübnan olarak açığız.