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Son dakika: Türkiye'den AB'ye sert tepki: Yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddediyoruz

Son dakika: Türkiye'den AB'ye sert tepki: Yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddediyoruz
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Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirvesi sonuç bildirgesine sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "1-2 Ekim AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nden bu yana ülkemizle diyalog ve temas yönünde çaba gösteren Dönem Başkanı dahil birçok AB ülkesi olsa da, bir-iki ülkenin dar siyasi hesapları nedeniyle Türkiye-AB ilişkilerinde henüz pozitif gündem yaratılamamış ve AB hiç bir yararı olmayan kısıtlayıcı önlem alma arayışından çıkamamıştır." açıklamasında bulundu.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Özellikle Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege ve bölgesel konularda, esasen AB'nin büyük kesiminin de benimsemediğini bildiğimiz, ancak dayanışma ve veto baskısıyla 10 Aralık AB Zirvesi Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

1-2 Ekim AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden bu yana ülkemizle diyalog ve temas yönünde çaba gösteren Dönem Başkanı dahil birçok AB ülkesi olsa da, bir-iki ülkenin dar siyasi hesapları nedeniyle Türkiye-AB ilişkilerinde henüz pozitif gündem yaratılamamış ve AB hiç bir yararı olmayan kısıtlayıcı önlem alma arayışından çıkamamıştır.

Özellikle Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege ve bölgesel konularda, esasen AB'nin büyük kesiminin de benimsemediğini bildiğimiz, ancak dayanışma ve veto baskısıyla 10 Aralık AB Zirvesi Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddediyoruz.

AB artık, Kıbrıs meselesine Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını engellemeye matuf bu tutumundan vazgeçmelidir.

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