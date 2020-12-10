Başkan Erdoğan, dün Azerbaycan'a gitti. Ziyaret öncesi basın toplantısı düzenledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB zirvesi öncesi Avrupa'yı uyardı. ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a mesaj yolladı: AB'nin Türkiye'ye yönelik herhangi bir yaptırımı bizi çok da ırgalamaz. Zaten 1963'ten beri sürekli yaptırım uyguluyorlar. Joe Biden'ı gayet iyi tanırım. Evime gelmişliği vardır. Ülkeler arasında çatışma olmaz. Kendisiyle oturup konuşacağız.
BİZİ IRGALAMAZ
Başkan Erdoğan, bugün toplanacak olan AB liderler zirvesinde alınacak kararın, Türkiye'yi çok fazla da ırgalamayacağını söyledi.
Başkan Erdoğan, dün Azerbaycan'ı ziyaret etti. Yolculuk öncesi AB'ye, ABD'ye ve iç siyasete yönelik önemli mesajlar verdi:
AB Liderler Zirvesi'nde alınacak herhangi bir yaptırım kararı, Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. 1963'ten bu yana bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor.
Hiçbir zaman AB dürüst davranmamıştır.
Şu anda atacakları adımlar, verecekleri kararlar nedir bunların hepsini göreceğiz. Ama samimi olan, dürüst olan liderler, zaten bu sürece yönelik gayet dik duruyorlar. Türkiye'ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar.
Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Bugün Amerika'dan sonra ilk 5'in içerisinde yer alan NATO ülkelerinden biri Türkiye'dir.
BIDEN İLE GÖRÜŞECEĞİZ
Sayın Biden görevi bir üstlensin, Suriye konusunu da başka konuları da oturup konuşacağız. Geçmişte gerek Türkiye'de gerek Amerika'da bir araya gelip oturup konuştuğumuz gibi yine bunları konuşacağız.
KILIÇDAROĞLU ADAY OLSUN
Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklama da verdiği cevap da zaten çok sulandırılmış bir cevaptır. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur" dedi.
Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de Başkan Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi.